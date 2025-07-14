Косачев полагает, что заявление Трампа не повлияет на настроение России

Президент США обещал ввести новые санкции против РФ, если в течение 50 дней не будет прогресса в сделке по Украине

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что заявление президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту не повлияет на настроение РФ.

"Украине же остается продолжать воевать до последнего украинца, раз уж они сами назначили себе такую участь, - написал он в своем телеграм-канале. - А за 50 дней ох как многое может измениться и на поле боя, и в настроениях власть предержащих в США и в НАТО. Главное же в том, что на наше настроение не влияет от слова совсем".

14 июля Трамп обещал ввести новые санкции против России, если в течение 50 дней не будет прогресса в сделке по Украине. При этом он назвал бессмысленной идею ввести в отношении РФ и ее партнеров пошлины в 500%, что предлагал сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

"Если это все, что имел в виду заявить сегодня по Украине Трамп, то пока пар ушел в свисток. Наускивания Линдси Грэма остались большей частью в его воспаленном воображении", - отметил Косачев, добавив, что европейцам предстоит продолжить тратить средств на вооружения для Украины, а выгоду от этого получит только ВПК США.