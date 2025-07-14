14 июля, 19:07
Военная операция на Украине

Косачев полагает, что заявление Трампа не повлияет на настроение России

Президент США Дональд Трамп. AP Photo/ Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Alex Brandon
Президент США обещал ввести новые санкции против РФ, если в течение 50 дней не будет прогресса в сделке по Украине

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что заявление президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту не повлияет на настроение РФ.

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"Украине же остается продолжать воевать до последнего украинца, раз уж они сами назначили себе такую участь, - написал он в своем телеграм-канале. - А за 50 дней ох как многое может измениться и на поле боя, и в настроениях власть предержащих в США и в НАТО. Главное же в том, что на наше настроение не влияет от слова совсем".

14 июля Трамп обещал ввести новые санкции против России, если в течение 50 дней не будет прогресса в сделке по Украине. При этом он назвал бессмысленной идею ввести в отношении РФ и ее партнеров пошлины в 500%, что предлагал сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

"Если это все, что имел в виду заявить сегодня по Украине Трамп, то пока пар ушел в свисток. Наускивания Линдси Грэма остались большей частью в его воспаленном воображении", - отметил Косачев, добавив, что европейцам предстоит продолжить тратить средств на вооружения для Украины, а выгоду от этого получит только ВПК США. 

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