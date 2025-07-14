Самовыдвиженцы на пост главы Коми не смогли пройти муниципальный фильтр

Для прохождения муниципального фильтра кандидатам необходимо было собрать 169 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов или глав муниципалитетов в 15 муниципалитетах региона из 20

СЫКТЫВКАР, 14 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Республики Коми отказала самовыдвиженцам в регистрации кандидатами на должность главы региона. Они не собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов и обычных избирателей, сообщил региональный избирком.

"Члены избирательной комиссии Республики Коми приняли мотивированные решения об отказе в регистрации кандидатам на должность главы Республики Коми: Наталье Гойман, Илье Попову, Светлане Игнатовой, выдвинувшимися в порядке самовыдвижения. Основания - отсутствие либо недостаточное количество достоверных подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципалитетов, отсутствие либо недостаточное количество достоверных подписей избирателей", - говорится в сообщении избиркома.

В результате в Коми остается пять зарегистрированных кандидатов на должность главы региона - это врио главы Коми Ростислав Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией", депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Госдумы Сергей Каргинов от ЛДПР, самозанятый Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы" и учитель физкультуры из Воркуты Александр Касьяненко от "Коммунистов России". Всего в Коми на предстоящие выборы руководителя региона выдвигались 12 человек - восемь представителей политических партий и четверо самовыдвиженцев. Из них 11 предоставили документы для регистрации.

Для прохождения муниципального фильтра кандидатам необходимо было собрать 169 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов или глав муниципалитетов в 15 муниципалитетах региона из 20, а самовыдвиженцам еще и собрать около 6,3 тыс. подписей обычных избирателей. Каждый депутат может подписаться только за одного кандидата, иначе подписи считаются недействительными. Как отмечал ранее председатель избиркома Дмитрий Митюшев, исходя из количества депутатов, их подписей хватило бы для девяти кандидатов.

Не собрали достаточное количество подписей и получили отказ в регистрации также депутат Госдумы от Коми Олег Михайлов, выдвинутый на выборы КПРФ, представитель "Российской партии свободы и справедливости" Артем Синявский и представитель "Родины" Владимир Горбунов.

В единый день голосования в Коми будут избирать главу республики, новый состав Госсовета региона, а также новые составы муниципальных советов, в том числе в столице республики Сыктывкаре.