Слуцкий: Трампу надо "показать кулак" Зеленскому для сделки по Украине

Американский лидер пригрозил ввести вторичные санкции в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет заключена сделка по украинскому конфликту

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп должен адресовать свои предостережения киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, чтобы действительно добиться прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее американский лидер пригрозил ввести вторичные санкции в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет заключена сделка по Украине. Кроме того, Трамп рассказал о договоренностях США и НАТО по поставкам американских вооружений Украине за счет европейских стран. Эти поставки будут включать в себя системы Patriot, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов.

"Если Трамп действительно хочет прогресса в украинском урегулировании, "кулак" надо показывать режиму Зеленского, а не обещать вторичные санкции России", - сказал депутат.

Слуцкий напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла о готовности к прекращению конфликта, "все предложения Москвы - на столе переговоров". "Ждем от украинской стороны согласования даты третьего раунда Стамбула-2", - заключил парламентарий.