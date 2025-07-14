Шойгу показал архивные кадры в 33-ю годовщину ввода миротворцев в Южную Осетию

Секретарь Совбеза РФ заявил, что грузино-осетинский конфликт подтверждает намерения Запада по развалу республик бывшего СССР

МОСКВА, 14 июля. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в 33-ю годовщину ввода миротворцев в зону грузино-осетинского конфликта поделился архивными кадрами с ТАСС.

В 1992 году Шойгу был председателем Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Он являлся сопредседателем смешанной контрольной комиссии по стабилизации обстановки в зоне конфликта.

Ранее Шойгу заявил, что конфликт в Южной Осетии подтверждает намерения Запада по развалу республик бывшего СССР.