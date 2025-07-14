Сенатор РФ усомнился, что обещанная Трампом военная помощь Украине будет оказана

По мнению Игоря Кастюкевича, данные угрозы были нужны, чтобы усадить стороны за стол переговоров и показать влияние США на мировой арене

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о помощи Киеву, в том числе о поставках вооружения, а также угрозы санкциями нужны, чтобы вернуть стороны конфликта за стол переговоров и приступить к выполнению сделки о редкоземельных металлах. При этом, Штаты могут и не оказать эту помощь, так как хотят больше заработать на полезных ископаемых, чем тратить средства на оборону Украины, такое мнение в беседе с ТАСС выразил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Ранее американский лидер пригрозил ввести вторичные санкции в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет заключена сделка по Украине. Трамп также заявил, что поставки американского оружия Киеву будут включать в себя системы Patriot, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов.

"Заявлений у Трампа много и почти все они хоть и с условиями, но в поддержку Украины. А там почти в это же время премьером Зеленский назначает Юлию Свириденко, и именно она готовила и подписывала соглашение по редкоземельным металлам с США. Совпадение? Не думаю. Скорее всего, стороны начали исполнение договора. Только вот если дележка ресурсов Украины уже стартовала в полную силу, то сколько из обещанной помощи в реальности до них дойдет, еще большой вопрос", - сказал Кастюкевич.

По мнению сенатора, данные угрозы были нужны, чтобы усадить стороны за стол переговоров и показать влияние США на мировой арене.

"Трамп работает на мировую публику в лучших традициях американского блокбастера: все лучшее соберем в анонс. А каким будет само кино, уже мало кого интересует, главное заманить публику в кинотеатры. Позиции американского президента - как во внешней политике, так и внутри страны - меняются, и сейчас уже прежнего напора, который все видели сразу после выборов, куда меньше. Обещать - не значит жениться, и американский президент использует это правило в полной мере. Поэтому, все сказанное им весьма поверхностно", - считает Кастюкевич.