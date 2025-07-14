Сенатор Никонорова назвала заявления Трампа маневрами

Она добавила, что президент США прекрасный бизнесмен, поэтому важный момент в его заявлении был связан с финансами

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп маневрирует, продолжая делать обтекаемые по смыслу заявления. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила член комитета по международным делам СФ Наталья Никонорова, комментируя заявления Трампа.

"Дональд Трамп маневрирует - выдавая так называемые обтекаемые как по срокам, так и по смыслу формулировки, он оставляет для себя на будущее различные пути отхода. Мир не увидел от него никаких радикальных [действий], анонсируемых ранее в СМИ", - считает Никонорова.

Она добавила, что Трамп прекрасный бизнесмен, поэтому неудивительно, что важный момент в его заявлении был связан с финансами.

"Европа по-прежнему платит: американское оружие будут закупать через НАТО, а затем направлять киевскому режиму. Ничего личного, только бизнес", - сказала сенатор.

14 июля Трамп пообещал ввести новые санкции против России, если в течение 50 дней не будет прогресса в сделке по Украине. При этом он назвал бессмысленной идею ввести в отношении РФ и ее партнеров пошлины в 500%, что предлагал сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов).