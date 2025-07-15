Лавров прибыл на площадку встречи глав МИД ШОС

Министерское собрание организации проходит в отеле "Ваньли"

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на площадку заседания Совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, передает корреспондент ТАСС.

До этого он участвовал в общей встрече министров ШОС с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Затем китайский лидер принял Лаврова отдельно.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, из столицы КНР в Тяньцзинь главы дипведомств ШОС прибыли на одном скоростном поезде.

Министерская встреча организации проходит в отеле "Ваньли". На полях мероприятия у главы МИД РФ запланирован ряд двусторонних переговоров.

Лавров прибыл в КНР с визитом 13 июля. Здесь от также провел встречу с китайским коллегой Ван И.