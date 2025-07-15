Сценарий Украины должен стать предостережением для руководства любого государства, указала член комитета Совета Федерации по международным делам

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Использование Молдавии в качестве плацдарма НАТО для вооруженного конфликта с Россией приведет к дестабилизации в регионе и грозит серьезными негативными последствиями для жителей республики. Сейчас Кишинев повторяет ошибки Киева, такое мнение высказала ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам, бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

В понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщали, что североатлантический альянс активно готовится задействовать Молдавию в качестве "тарана" в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в "передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине".

"Сценарий Украины должен стать предостережением для руководства любого государства, конечно, молдавские власти здесь не являются исключением. Но действительность пока что говорит иное - власть в Кишиневе, как видится, последовательно движется по проторенному Киевом пути: отказ от нейтралитета, разрыв связей с Россией, стремление интегрироваться в военные структуры Запада. <…> Представляется, что превращение республики в плацдарм НАТО - это путь к дестабилизации, который может обернуться серьезными последствиями для всего региона", - сказала Никонорова.

Она добавила, что пронатовский курс не отражает интересы большинства молдавских граждан, однако Молдавия уже проводит учения с НАТО, получает военную помощь, начинает использовать натовские стандарты и официально утверждает планы взаимодействия с альянсом.

"Наша страна неизменно выступает за диалог, за сохранение нейтралитета Молдавии и за то, чтобы ее руководство действовало в интересах народа, а не ради внешнеполитических ставок", - отметила собеседница агентства.

28 сентября состоятся выборы в парламент Молдавии. Сейчас полномочия главы государства в стране ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. В октябре 2024 года президент Майя Санду на выборах главы государства внутри страны уступила по числу голосов своему сопернику - выдвинутому социалистами бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло. Переизбраться на второй срок ей удалось во втором туре за счет голосования свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС. Лидеры крупнейших оппозиционных партий обвинили Санду в фальсификации выборов, узурпации власти при поддержке западных финансовых доноров и не признали ее легитимность.