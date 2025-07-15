ЦИК: прием заявлений на участие в онлайн-голосовании начнется 28 июля

ДЭГ будет доступно в 24 регионах

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в рамках единого дня голосования начнется 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

В 2025 году ДЭГ будет доступно в 24 регионах. Сроки подачи заявлений зависят от продолжительности голосования: при трехдневном голосовании - с 28 июля по 8 сентября; при двухдневном - с 29 июля по 9 сентября; при однодневном - с 30 июля по 10 сентября.

Подать заявление можно на портале "Госуслуги" в разделе "Мои выборы".

Онлайн-голосование будет доступно жителям Коми, Северной Осетии, Чувашии, Пермского края, Архангельской, Белгородской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Московской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Челябинской областей, Севастополя и Ненецкого автономного округа - во всех избирательных кампаниях региона. На отдельных выборах воспользоваться ДЭГ смогут избиратели в Удмуртии, Карелии, Липецкой, Самарской, Смоленской и Томской областях. В сентябре в России пройдет более 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе. Принять участие в голосовании смогут более 55 миллионов граждан.