Дэниэл Мартиндейл также поблагодарил российские спецслужбы за доверие и возможность помочь им

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Американец Дэниэл Мартиндейл, который из тыла ВСУ на территории ДНР два года помогал российским военным, поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность получить гражданство РФ.

"Путь для меня стать российским гражданином был не из легких. Хочу поблагодарить президента России за такую огромную честь", - сказал он на церемонии вручения паспорта в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Москве.

Он также поблагодарил российские спецслужбы за доверие и возможность помочь им, а также отметил мужество военнослужащих. "Надо благодарить всех военных, которые жертвуют собой, чтобы освободить Донбасс. Спасибо спецслужбам, которые были со мной, пока я находился на подконтрольной киевскому режиму территории. Я никогда не забуду об их самоотверженности и мужестве. Я вечно перед ними в долгу", - сказал Мартиндейл.

Дэниэл Мартиндейл - уроженец Нью-Йорка. Он находился на подконтрольной Украине территории с 11 февраля 2022 года. Инициативно установив связь с российскими силовыми структурами, он на протяжении двух лет сообщал координаты украинских военных объектов. Полученная от него информация неоднократно использовалась для нанесения огневого поражения инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ. 27 октября 2024 года российские военнослужащие, выполнявшие боевые задачи возле села Богоявленка в ДНР, вывели его из зоны боевых действий и доставили в Донецк. Позже он заявил, что не намерен возвращаться в США, а хочет остаться в России и получить гражданство.