Глава ДНР сообщил, что именно благодаря информации, которую предал Дэниэл Мартиндейл, удалось сохранить личный состав 29-й армии Восточного военного округа и добиться поставленных задач

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сведения о расположении украинских военных, переданные американцем Дэниэлом Мартиндейлом российским спецслужбам, внесли огромный вклад в освобождение Курахова, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на церемонии вручения американцу российского паспорта.

"Дэниэл имел возможность провести более 2 лет на территории, подконтрольной Украине. И все это время во взаимодействии со спецслужбами РФ он помогал выявлять противника, его места дислокации, перемещения. И, конечно же, оказал неоценимую помощь в плане сохранения жизни как наших гражданских лиц, так и наших бойцов. Особенно поступки Дэниэла стали характерными при освобождении Курахова, потому что именно его информация стала ключевой", - сказал Пушилин.

Он отметил, что лично общался с командованием и бойцами 29-й армии Восточного военного округа. Они подтвердили, что именно та информация, которую передавал Мартиндейл, легла в основу подготовки операции по освобождению Курахова и помогла ускорить освобождение территории на Кураховском направлении и самого Курахова. Благодаря ей удалось сохранить личный состав и добиться поставленных задач. "Еще это помогло отодвинуть линию соприкосновения от Петровского района Донецка, который очень долгое время обстреливался, и это было для нас большой болью, поэтому здесь особое уважение", - отметил глава республики.

Во время церемонии Пушилин вручил Мартиндейлу Орден Донецкой Народной Республики.

Дэниэл Ричард Мартиндейл - уроженец Нью-Йорка. С 2022 по 2024 год он находился на подконтрольной киевскому режиму территории и с риском для жизни предоставлял России сведения о местах дислокации подразделений ВСУ и иную значимую информацию. Американца успешно эвакуировали из зоны боевых действий осенью 2024 года.