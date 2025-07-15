Получивший паспорт России американец Мартиндейл хочет жить в Крыму или Мариуполе

По словам Дэниэла Мартиндейла, его родители рады, что он стал гражданином РФ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Американец Дэниэл Мартиндейл, получивший российское гражданство, хочет жить в Крыму или Мариуполе. Об этом он рассказал на церемонии вручения ему паспорта РФ, которая прошла в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Москве.

"Это очень сложный выбор между Донбассом, Мариуполем, если быть точнее, и Крымом. Такой южный климат и те возможности, которые сейчас открывают в Новороссии, очень сильно привлекают. Люди, которые живут в этих регионах, они, возможно, пережили то же самое, что и я. И они понимают, что действительно земля освободилась от преступной власти, и все мы настроены на лучшее будущее", - сказал он.

По словам Мартиндейла, его родители рады, что он стал гражданином РФ, и они сами мечтают в будущем переехать в Россию.

Дэниэл Мартиндейл находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Инициативно установив связь с российскими силовыми структурами, он на протяжении двух лет сообщал координаты украинских военных объектов. Полученная от него информация неоднократно использовалась для нанесения огневого поражения инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ. 27 октября 2024 года российские военнослужащие, выполнявшие боевые задачи возле села Богоявленка (ДНР), вывели его из зоны боевых действий и доставили в Донецк. Позже он заявил, что не хочет возвращаться в США, а хочет остаться в России и получить гражданство.