Американец, получивший гражданство РФ, отметил, что по мотивам книги, скорее всего, будет создан не один фильм

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Американец Дэниэл Мартиндейл, получивший гражданство РФ, написал книгу о том, как помогал российским военным из тыла Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Об этом он сообщил ТАСС после церемонии вручения российского паспорта.

"Книга, можно сказать, уже готова для редакции. И по ее мотивам, скорее всего, будет не один фильм. Так что да, есть такие планы", - сказал он.

Дэниэл Ричард Мартиндэйл - уроженец Нью-Йорка. С 2022 по 2024 год он находился на подконтрольной киевскому режиму территории и с риском для жизни предоставлял России сведения о местах дислокации подразделений ВСУ и иную значимую информацию. Американца успешно эвакуировали из зоны боевых действий осенью 2024 года.