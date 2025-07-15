15 июля, 11:07,
обновлено 15 июля, 11:12
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Лавров и Арагчи договорились о новых контактах на различных уровнях

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Также главы МИД РФ и Ирана подчеркнули важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Арагчи договорились о новых контактах между Москвой и Тегераном на различных уровнях. Об этом сообщили в российском дипведомстве по итогам встречи на полях министерского заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

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"Министры договорились о предстоящих контактах на различных уровнях", - указали в МИД РФ.

Также главы дипведомств подчеркнули важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами. 

"Стороны продолжили обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Вновь подчеркнута важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами в соответствии с нормами международного права", - указали в министерстве. 

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