Лавров и Арагчи договорились о новых контактах на различных уровнях

Также главы МИД РФ и Ирана подчеркнули важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Арагчи договорились о новых контактах между Москвой и Тегераном на различных уровнях. Об этом сообщили в российском дипведомстве по итогам встречи на полях министерского заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

"Министры договорились о предстоящих контактах на различных уровнях", - указали в МИД РФ.

Также главы дипведомств подчеркнули важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами.

"Стороны продолжили обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Вновь подчеркнута важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами в соответствии с нормами международного права", - указали в министерстве.