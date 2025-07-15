Милитаризация ЕС идет ускоренными темпами, указал вице-спикер Совета Федерации

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Страны Европы утрачивают свои лидирующие позиции в глобальном контексте, поэтому нагнетают истерию через "постоянное муссирование российской угрозы" и ускоренно готовятся к "маленькой и победоносной войне". Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала "Россия-24".

"Милитаризация Европы идет ускоренными темпами. Это не только увеличение расходов на военные нужды и по давлению США, и по собственной инициативе в каких-то случаях. Но самое главное - это нагнетание истерии в соответствующих странах через постоянное муссирование российской угрозы", - сказал он.

По словам сенатора, такие действия Европы связаны с тем, что ей "уже не хватает не только второго, но и даже первого дыхания, чтобы развиваться самостоятельно". "Европа утрачивает свои лидирующие позиции в глобальном контексте. Германия и Франция утрачивают свои лидирующие позиции в ЕС, соответственно, в НАТО, - продолжил он. - Чтобы как-то эту тенденцию переломить, увы, европейцам лучшим способом кажется после нагнетания этой истерии некая маленькая и победоносная война".

Косачев провел аналогию с тем, как Израиль примерно 15 лет нагнетал тему угрозы со стороны Ирана, а потом начал военную операцию по причине якобы ее неизбежности. "У меня ощущение, что то же самое пытаются сейчас сделать европейцы. Они ставят в качестве срока конфликта кто-то 2028, кто-то 2029, кто-то 2030 год, но они это время себе отпускают, чтобы накопить силенок, прежде всего военных, возвести в максимум тезис о российской военной угрозе и затем уже каким-то образом через провокации, может быть, на Балтике, может быть, в Черном море, может, где-то на линии сухопутного прохождения границ России и НАТО что-то такое совершить, что сделает с их точки зрения неизбежной маленькую и победоносную войну, - считает сенатор. - По определению такой войны не будет. Не дай бог, если она начнется, но она совершенно точно будет не маленькой, не победоносной для тех европейских стран, которые пойдут на такие провокации".

Усиление давления на РФ

Косачев подчеркнул, что давление на Россию увеличивается, но это не значит, что она "готова уступить". По его словам, президент США Дональд Трамп своим давлением пытается склонить Москву к неким дополнительным уступкам в рамках переговорного процесса с Киевом.

"Уверен, что с американской и со всех остальных сторон есть отчетливое понимание того, что сейчас будущее мирное соглашение все-таки выписывается не за столом переговоров. Оно выписывается на линии боевого соприкосновения, эта линия постоянно двигается от Москвы к Киеву в западном направлении, а не наоборот", - добавил сенатор. Он выразил уверенность, что так будет происходить и впредь, вплоть до того момента, когда Россия посчитает, что цели специальной военной операции достигнуты.