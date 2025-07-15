Главы внешнеполитических ведомств обсудили важные темы двусторонней и международной повестки дня, указали в МИД РФ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили вопросы, связанные с украинским конфликтом и обострением на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи в городе Тяньцзинь на полях СМИД ШОС.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили важные темы двусторонней и международной повестки дня, а также график предстоящих контактов. Подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую интенсификацию многопланового российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства на всех уровнях, - информировали в МИД РФ. - Отдельное внимание уделили ситуации вокруг Украины и на Ближнем Востоке".

В МИД РФ добавили, что министры условились продолжать координировать подходы к взаимодействию России и Индии в ключевых многосторонних форматах.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министерское заседание станет ключевым этапом в подготовке саммита ШОС, который состоится также в Тяньцзине 30 августа - 1 сентября. Участники намерены подробно обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития деятельности организации. Особое внимание будет уделено актуальной международной и региональной повестке дня, в том числе тематике 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и образования ООН.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран: Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, а в 2023 году Иран. В прошлом году на саммите в Астане было принято решение о приеме Белоруссии в состав объединения. В этом году Китай председательствует в ШОС.