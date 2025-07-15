Лидер фракции СРЗП отметил, что заявления президента США Дональда Трампа указывают на желание Вашингтона заработать на поставках своего оружия

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Поставки американского оружия на Украину за счет средств европейцев не спасут киевский режим, а лишь ускорят его крах. Такое мнение ТАСС высказал лидер фракции СРЗП Сергей Миронов.

"Народ Украины устал и от войны, и от властей, которые ее развязали еще в 2014 году. Коррумпированный и нелегитимный режим теряет поддержку с каждым днем, особенно на фоне бесчеловечной мобилизации. Посмотрите, сколько дезертиров в ВСУ даже по официальным данным! Новые поставки оружия и продолжение войны только усилят внутреннюю нестабильность в стране, что неизбежно приведет к краху", - заявил депутат.

По его словам, заявления президента США Дональда Трампа указывают на желание Вашингтона заработать на поставках своего оружия. При этом, отмечает парламентарий, "никакие поставки оружия не смогут переломить ход СВО и предотвратить поражение Украины".

"В США это понимают, но продолжают толкать страну к краю пропасти из желания побольше заработать. Поэтому для украинского государства лучше ужасный конец, чем ужас без конца, который оно столько лет переживает с Зеленским", - сказал Миронов.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки.