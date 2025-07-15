Дипломатический путь разрешения конфликта предпочтителен для российской стороны, указал замглавы МИД РФ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Дипломатический путь разрешения конфликта на Украине предпочтителен для российской стороны, Москва готова договариваться.

Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию.

"Нужно фокусироваться на политико-дипломатической работе. Президент Российской Федерации неоднократно говорил, что мы готовы договариваться и дипломатический путь для нас предпочтителен", - сказал замминистра.