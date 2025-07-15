Замглавы МИД РФ таким образом прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Любые попытки выставлять требования Москве неприемлемы, заявил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Так он прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа.

"Конечно, отмечаем прежде всего, что для нас неприемлемы любые попытки выставлять требования, тем более ультиматумы", - указал дипломат.

Также Рябков отметил, что дипломатический путь разрешения конфликта на Украине предпочтителен для российской стороны, Москва готова договариваться. Он добавил, что Россия и далее будет достигать поставленных целей путем специальной военной операции, если готовность РФ договариваться не найдет надлежащего отклика.