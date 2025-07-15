Замглавы МИД РФ рассказал об этом, комментируя решение президента США Дональда Трампа о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Государства - члены Североатлантического альянса не заинтересованы в урегулировании ситуации на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Это еще одно свидетельство того, что реально страны НАТО не заинтересованы в мире", - сказал он журналистам, комментируя решение президента США Дональда Трампа о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран.

Высокопоставленный дипломат напомнил слова генсека альянса Марка Рютте о том, что задача стран НАТО заключается в том, чтобы сделать ее "более летальной". "Не в том смысле, что она умрет через несколько дней, а сделать ее более смертоносной, а также удерживать Украину в бою", - добавил Грушко.