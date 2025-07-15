Рябков: если позиция России не получит отклика, то цели будут достигаться на СВО

Замглавы МИД РФ подчеркнул предпочтительность дипломатического решения по Украине

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. РФ и далее будет достигать поставленных целей путем специальной военной операции, если готовность Москвы договариваться не найдет надлежащего отклика. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя новый план президента США Дональда Трампа.

"Но если это (предпочтительность для РФ дипломатического решения по Украине - прим. ТАСС) не будет находить надлежащего отклика, если мы через дипломатию не сможем достичь поставленных целей, тогда СВО будет продолжаться", - сказал замминистра.

"Это позиция незыблемая, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Мы хотели бы, чтобы в Вашингтоне и в целом в НАТО с предельной серьезностью к ней относились".