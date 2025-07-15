Встретил российскую сторону заместитель министра по делам стихийных бедствий республики Ли Ги Чхоль

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Делегация МЧС России прибыла в Пхеньян для переговоров о сотрудничестве по приглашению северокорейских коллег. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС.

"Российская делегация во главе с замминистра Романом Курыниным прибыла в Пхеньян по приглашению Государственного комитета по делам стихийных бедствий Корейской Народно-Демократической Республики. Встретил коллег заместитель министра по делам стихийных бедствий КНДР Ли Ги Чхоль", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что представители российского министерства ознакомятся с национальной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций КНДР и обсудят вопросы сотрудничества в области подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля и научно-технической деятельности. "Роман Курынин и Ли Ги Чхоль в ближайшие дни планируют обсудить приоритетные направления сотрудничества и изучить передовой опыт в борьбе со стихийными бедствиями", - сказали в пресс-службе.

Корейская Народно-Демократическая Республика заинтересована в совместной работе в сфере науки и технологий с МЧС России, указал замглавы российского ведомства Роман Курынин.

"Мы рады, что наши корейские коллеги заинтересованы в совместной работе по науке и технологиям. Развитие этих направлений важно для эффективной работы спасательных служб. В МЧС России у нас есть серьезный опыт, и мы готовы им поделиться", - процитировали замминистра в пресс-службе МЧС РФ.

В пресс-службе напомнили, что в 2024 году был подписан меморандум о взаимопонимании между МЧС России и Государственным комитетом по делам стихийных бедствий КНДР в области уменьшения опасности стихийных бедствий. Этот документ стал основой для плана совместных мероприятий до 2026 года.

Делегация МЧС России прибыла в КНДР для переговоров о сотрудничестве.