Сенатор Волошин: пакет санкций США и оружие Киеву не смогут повлиять на ход СВО

Он добавил, что в своем выступлении американский лидер Дональд Трамп "подчеркнул приверженность вектору поведения западных элит в отношении России"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Введение очередного пакета санкций Соединенными Штатами Америки или новая военная помощь Киеву не смогут повлиять на ход специальной военной операции на Украине. ВС РФ быстро продвигаются на фронте, уничтожая уже поставленную западную технику, сообщил ТАСС сенатор РФ от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО, уточнил американский лидер. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.

"Думаю, что очередной анонсированный Трампом пакет санкций в целом не станет неожиданным ударом для российской экономики, и тем более не повлияет на ход СВО. <…> Очередные поставки западного вооружения не отразятся на раскладе сил и ходе боевых действий на фронте. Русская армия стремительно продвигается по всей линии боевого соприкосновения с противником, лаконично уничтожая все виды поставляемой киевскому режиму западной военной техники. У нас есть главное оружие - правда, историческая справедливость и непоколебимая решимость наших бойцов", - сказал Волошин.

Он добавил, что в своем выступлении Трамп "подчеркнул приверженность вектору поведения западных элит в отношении России". "Напомню, что за три года проведения специальной военной операции этот вектор показал свою неэффективность, более того вредность для самих западных экономик и их населения. К сожалению, нашу позицию по устранению первопричин конфликта по-прежнему не слышат. Безусловно, со стороны руководства нашей страны попытки разрешить ситуацию дипломатическим путем будут продолжены, но не выпуская оружие из рук", - отметил сенатор.

Выход США из урегулирования конфликта

Как сообщил ТАСС политолог, эксперт в области международных отношений Владимир Карасев, по его мнению, Трамп готовит сценарий, при котором Вашингтон сможет выйти из урегулирования конфликта на Украине, сославшись на недоговороспособность Москвы. "Он же прекрасно понимает, что нам хоть 500% санкции, хоть 1000% - абсолютно без разницы. Российская Федерация уже приспособилась, у нас программа импортозамещения работает, у нас работает военная экономика, поэтому, я думаю, Трампу нужно сейчас ввести санкции, сказать, что вот Москва не идет на наши условия и не хочет мира и выйти из урегулирования конфликта. После Трамп будет заниматься скорее всего Ираном и Тайванем, мы продолжим специальную военную операцию", - сказал Карасев.

Он добавил, что поставки Киеву вооружения американского производства продолжатся, но изменится логистика и экономическая модель: его будут закупать страны блока НАТО или производить на заводах США непосредственно в Европе. При этом, рестрикции США могут обойти совместные ядерные и космические программы двух стран. Как считает Карасев, США заинтересованы в сотрудничестве с Россией в этих отраслях, особенно в освоении космоса на фоне конфликта Трампа и Илона Маска.