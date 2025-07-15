Заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что по этой причине ультиматум американского лидера Дональда Трампа выглядит странно

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Североатлантический альянс не призывали Украину к возобновлению переговоров с РФ, поэтому ультиматум американского президента Дональда Трампа сроком в 50 дней к России выглядит странно. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Это, прежде всего, очень странно. На сегодняшний день одна сторона физически отсутствует - это украинская сторона, - сказал Грушко. - Поскольку вчера не было сформулировано никакого призыва к украинской стороне как можно скорее ответить на готовность Российской Федерации возобновить переговоры, то из этого надо сделать вывод о том, что реальной заинтересованности со стороны Запада способствовать успешному завершению переговоров нет".

"Их линия для нас абсолютно ясна: она направлена на то, чтобы максимально истощать Россию", - отметил высокопоставленный дипломат.

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать Киеву оружие и военную технику, если Европа будет оплачивать эти поставки. Координацию этого процесса будет осуществлять НАТО. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.