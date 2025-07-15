Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН отметил, что Москва остается надежным партнером по безопасности в регионе

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Искусственно внедряемые проекты США на Южном Кавказе не будут работать, роль РФ как надежного партнера в регионе по-прежнему сильна. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

"Все хотят показать, что США выталкивают Россию из региона, но Москва все равно остается надежным партнером, партнером по безопасности в регионе. У нас есть примеры в Центральной Азии, США туда приходили с военными базами. И где сейчас США и где Центральная Азия. То есть все равно, когда искусственно построены эти конструкты с целью только поиграть в геополитику, кого-то вытолкнуть - это не работает", - сказал он.

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что процесс урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном движется "к успешному завершению", Притчин отметил, что все предыдущие его проекты разрешений конфронтаций, в частности, арабо-израильского и российско-украинского конфликтов проходили не по плану Трампа.

"Тот механизм, который они предлагают рассмотреть, - на 100 лет передать в аренду Зангезурский коридор. В нынешних условиях Армения на это может и согласиться, но не уверен, что Азербайджан будет готов отдать под контроль связь с сухопутной границей между своей территорией и Нахичеванью под контроль США. Это большой вопрос", - подчеркнул аналитик.

Притчин пояснил, что прецеденты внешнего контроля транспортных коридоров крайне редки и сложно представить, что Азербайджан согласится на то, что он будет зависеть от инфраструктуры, не совсем к нему дружественной. Все эти факторы дают основания быть реалистами в отношении планов Трампа, заключил собеседник агентства.