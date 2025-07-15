Кремль считает серьезным заявление Трампа

Москва проанализирует сказанное президентом США, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. В Кремле ознакомились со сделанным в понедельник заявлением президента США Дональда Трампа о военных поставках Киеву и проведут подробный анализ слов американского лидера. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Заявления президента США весьма серьезные. Что-то в них адресовано лично президенту [Владимиру] Путину, - заметил представитель Кремля. - Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне".

14 июля Трамп выступил с анонсированным заявлением по украинскому урегулированию. В присутствии генсека НАТО Марка Рютте он заявил, что "разочарован" Россией и лично ее президентом, а также объявил о решении и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа при координации НАТО будет оплачивать такие поставки.

Кроме того, американский президент сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.