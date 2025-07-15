Важно дождаться решения российского лидера, указал представитель Кремля

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, если посчитает необходимым, самостоятельно даст комментарии относительно характеристик, данных ему 14 июля американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это (заявление Трампа - прим. ТАСС) обязательно прокомментирует, - указал представитель Кремля. - Давайте дождемся решения Путина, будет ли он это комментировать сам".