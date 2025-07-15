Речь идет о решении США накачивать Украину вооружениями

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Решение Вашингтона и его сателлитов в НАТО и Евросоюзе накачивать Украину вооружениями воспринимается Киевом как сигнал не к урегулированию, а к продолжению боевых действий. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока однозначно можно сказать одно: похоже, что подобное решение, которое принимается и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны", - подчеркнул представитель Кремля.

14 июля американский лидер Дональд Трамп выступил с анонсированным ранее заявлением по украинскому урегулированию. В присутствии генсека НАТО Марка Рютте президент США заявил, что "разочарован" Россией и лично ее президентом, а также объявил о решении и далее передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа при координации НАТО будет оплачивать такие поставки.

Кроме того, Трамп сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.