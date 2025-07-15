Ни в Вашингтоне, ни в Европе, ни в НАТО не утруждают себя, чтобы понять ситуацию де-факто и де-юре в российских коридорах власти, указал пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте сам является историком, но никогда не проводил таких блестящих исторических параллелей и экскурсов, как помощник президента России Владимир Мединский, который возглавлял российскую переговорную группу в Стамбуле. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ни в Вашингтоне, ни в Европе, ни в НАТО не утруждают себя, чтобы понять ситуацию де-факто и де-юре в российских коридорах власти. Мединский является помощником президента. По табелю старшинства эта должность выше, чем министр федеральный. То есть по нашей табели о рангах он выше, чем тот, кто возглавляет делегацию Украины. Если господин Рютте имеет в виду, что историк вряд ли может возглавлять делегацию. Здесь, наверное, стоит вспомнить, что если мы правильно помним, сам господин Рютте тоже является историком. Но вместе с тем я никогда от господина Рютте не слышал таких блестящих исторических параллелей, сравнений и экскурсов. От господина Рютте мы такого не слышали. От моего коллеги Мединского слышали неоднократно", - указал Песков.