Российская сторона сохраняет готовность, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Россия так и не получила от Украины предложений по срокам прямых переговоров. Тем не менее Москва сохраняет готовность к ним, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно на различных уровнях, в том числе и на высшем уровне заявляли о том, что мы ждем предложений украинской стороны о сроках проведения третьего раунда прямых российско-украинских переговоров", - указал представитель Кремля.

"Мы сохраняем свою готовность, - подчеркнул Песков. - Предложения украинской стороны мы до сих пор не получили".

Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Москва передала Киеву несколько тысяч тел погибших.