Песков указал, что публикации про возможность "ударов по Москве" не новы

Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал публикацию The Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп якобы обсуждал с Владимиром Зеленским возможность ударов по Москве и Санкт-Петербургу

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Допущения в западных СМИ о том, что Киев якобы может нанести удары по Москве, появляются давно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос ТАСС.

Так он прокомментировал публикацию The Washington Post о том, что президент США Дональд Трамп якобы обсуждал с Владимиром Зеленским возможность ударов по Москве и Санкт-Петербургу.

"Она не только сейчас появилась, такая риторика", - ответил Песков на вопрос, как относятся в Кремле к появлению такой риторики пусть даже на уровне СМИ.