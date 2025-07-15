Документ подписали в Москве в 2024 году

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали Конвенцию о правовом статусе делегаций, направляемых в государства - участники Содружества Независимых Государств (СНГ).

За разработку конвенции отвечал Консультативный комитет руководителей правовых служб министерств иностранных дел государств - участников СНГ. Документ был подписан в Москве в октябре 2024 года, президент РФ Владимир Путин внес его на ратификацию в палату парламента в июне 2025 года.

Как отмечается в пояснительной записке, конвенция восполняет правовой пробел в уставной базе СНГ, который касается урегулирования статуса, привилегий и иммунитетов членов делегаций государств, участвующих в многосторонних мероприятиях Содружества и двусторонних контактов внутри СНГ. В частности, документ определяет профильную терминологическую базу и устанавливает порядок направления делегаций в страны СНГ.

Конвенция также регулирует необходимые для работы делегаций привилегии и иммунитеты. Речь идет о гарантированной защите от возможных посягательств правоохранительных структур иностранных государств и органов международной юстиции. Так, конвенция предусматривает привилегии и иммунитеты глав государств и лиц высокого ранга, которые признаются нормами международного права, а также иммунитет от ареста или задержания для делегаций, аналогичный иммунитету аккредитованных сотрудников дипмиссий.

Для подтверждения указанных иммунитетов и привилегий российская сторона ратифицирует конвенцию с отдельным заявлением. Оно предусматривает, что делегации будут защищены от попыток привлечения к ответственности со стороны международных органов, в которых не участвуют государства, направившие делегации на мероприятия по линии СНГ.