Грушко: страны НАТО заинтересованы в затягивании конфликта на Украине

Заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что Москва отрицательно относится к планам НАТО и США по передаче вооружений Украине

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Государства - члены Североатлантического альянса (НАТО) заинтересованы в максимальном затягивании конфликта на Украине, чтобы попытаться "истощить Россию". Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Вчера они много говорили о том, что якобы Россия не стремится к миру, что уровень делегации не тот, говорили о каких-то временных пределах для выхода на сделку, но никто не сказал о том, что сделка предполагает ведение переговоров. Их нет по той простой причине, что сама Украина отказывается от их ведения. И это еще одно свидетельство того, что на самом деле страны НАТО заинтересованы в максимальном затягивании этого конфликта, с тем чтобы истощить Россию, используя их терминологию", - отметил высокопоставленный дипломат.

Грушко подчеркнул, что Москва отрицательно относится к планам НАТО и США по передаче вооружений Украине. "Что касается того, кто будет оплачивать [эти поставки], у НАТО как таковой денег нет, но европейцы будут закупать американские вооружения и передавать их Украине", - указал замглавы МИД РФ.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать Киеву оружие и военную технику, если Европа будет оплачивать эти поставки. Координацию этого процесса будет осуществлять НАТО. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.