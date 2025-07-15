Соответствующий закон Госдума планирует принять во II чтении до 23 июля

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Основаниями для лишения приобретенного гражданства могут стать еще девять статей Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня с депутатами Государственной думы обсудили возможные статьи УК РФ, предусматривающие дополнительные основания для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации еще по девяти статьям УК РФ", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Депутаты Государственной думы планируют до 23 июля принять закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Председатель ГД также подчеркнул, что тот, кто становится гражданином России, обязан соблюдать ее законы.

Законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства депутаты Госдумы приняли в первом чтении 8 июля. Указанное наказание предлагается установить в том числе за насильственные действия сексуального характера, которые были совершены в отношении несовершеннолетних, причинили тяжкий вред здоровью или по неосторожности привели к смерти потерпевшего.

Кроме того, данная мера может приниматься в отношении мигрантов, совершивших преступления сексуального характера против несовершеннолетних, такие как развратные действия в отношения ребенка, вовлечение несовершеннолетнего в проституцию, изготовление порнографии с несовершеннолетними.

О законопроекте

Законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и руководителем межфракционной рабочей группы по вопросам миграционной политики, вице-спикером Ириной Яровой. Документ был принят в первом чтении 8 июля. Такое наказание предлагается установить за насильственные действия сексуального характера, которые были совершены в отношении несовершеннолетних, причинили тяжкий вред здоровью или по неосторожности привели к смерти потерпевшего.

Также в перечень оснований предлагается добавить публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, сотрудничество с иностранным государством против безопасности России, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пропаганду или демонстрацию нацистской атрибутики или символики и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов.

В ходе обсуждения законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить перечень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по которым мигрантов будут лишать приобретенного российского гражданства. Он также призвал российское правительство выразить поддержку этой инициативе депутатов.