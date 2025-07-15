Заявления американского лидера Дональда Трампа, перспективы третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом, а также принятое США, НАТО и ЕС решение о военных поставках Украине стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 15 июля проведет встречу с главой РАН Геннадием Красниковым.

О заявлениях Трампа

Кремль считает заявления Трампа "весьма серьезными": "Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне".

Президент сам прокомментирует слова Трампа о России и себе, если посчитает необходимым: "Давайте дождемся решения Путина, будет ли он это комментировать сам".

О военных поставках Украине

Принятое США, НАТО и ЕС решение о военных поставках воспринимается Украиной "не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны".

Европа, судя по ее заявлениям, хочет видеть "скорее, обострение военных действий, чем переход в мирный режим".

О перспективах переговоров с Украиной

Россия продолжает ожидать от Украины предложений по третьему раунду прямых переговоров: "Мы сохраняем свою готовность. Предложения украинской стороны мы до сих пор не получили".

Кремлю в настоящее время "трудно сказать", может ли каким-то образом сказаться на ходе переговоров возможный уход Рустема Умерова с поста главы Минобороны Украины.

О словах Рютте о Мединском

Генсек НАТО Марк Рютте сам является историком, но никогда не проводил таких "блестящих исторических параллелей, сравнений и экскурсов", как помощник президента России Владимир Мединский, который возглавлял переговорную группу в Стамбуле.

Должность Мединского по табели о рангах выше министерской: "По табелю старшинства эта должность выше, чем министр федеральный. То есть по нашей табели о рангах он выше, чем тот, кто возглавляет делегацию Украины".

О публикации The Washington Post

Что касается публикации The Washington Post о том, что Трамп якобы обсуждал с Владимиром Зеленским возможность ударов по Москве и Санкт-Петербургу, то допущения в западных СМИ о том, что Киев якобы может нанести удары по российской столице, появляются давно: "Она не только сейчас появилась, такая риторика".

"Как правило это все оказывается фейками, чаще всего. Но зачастую иногда бывают и серьезные какие-то сливы, в том числе и в тех изданиях, которые мы прежде считали весьма уважаемыми".

О ситуации в Приднестровье