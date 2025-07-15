Путин назначил нового посла в Сингапуре

Им стал Сергей Ганжа

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Ганжу послом в Сингапуре. Соответствующий указ подписан.

"Назначить Ганжу Сергея Павловича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Сингапур", - говорится в документе.

Другим указом от этого поста освобожден Николай Кудашев.

Сергей Ганжа родился в 1960 году. В 1982 году окончил МГИМО, с этого же года в системе МИД. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате МИД России и за рубежом. В частности, занимал должность советника посольства России в Австрии, был начальником отдела Консульского департамента в российском дипведомстве и генеральным консулом России в Гамбурге (Германия). С 2013 года занимал должность директора департамента безопасности. Владеет немецким, английским и французским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса.