Речь идет обо всех гражданах, кто совершил насильственные преступления в отношении детей, кто причастен к экстремизму или терроризму, указала заместитель председателя ГД

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Решение о прекращении приобретенного гражданства РФ будет приниматься независимо от срока давности совершенного преступления и времени вынесения приговора. Об этом на пленарном заседании заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, ее слова приведены на официальном сайте палаты парламента.

"Заместитель председателя ГД подчеркнула, что в отношении каждого, "независимо от срока давности, независимо от времени вынесения приговора", кто совершил насильственные преступления в отношении детей, кто причастен к экстремизму или терроризму, будет приниматься решение о прекращении гражданства", - указано в сообщении.

Яровая указала, что поправки ко второму чтению законопроекта о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства "полностью поддержали" профильные госорганы - МИД, Генпрокуратура, ФСБ, Минюст, МВД, управление Администрации президента РФ по конституционному законодательству. "Прекращение гражданства будет предусмотрено за убийство, за все насильственные преступления, за все преступления по педофилии, связанные с развратными действиями в отношении детей, по порнографии, по любым насильственным действиям", - добавила вице-спикер.

Депутат также поблагодарила председателя Госдумы Вячеслава Володина за поддержку законодательной инициативы. "Сегодня поправки, которые предлагаются, полностью проработаны, их можно и нужно вносить от всей палаты, потому что это наша общая консолидированная позиция", - заключила Яровая.

О законопроекте

Законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства депутаты Госдумы приняли в первом чтении 8 июля. Указанное наказание предлагается установить в том числе за насильственные действия сексуального характера, которые были совершены в отношении несовершеннолетних, причинили тяжкий вред здоровью или по неосторожности привели к смерти потерпевшего.

Кроме того, в перечень оснований предлагается добавить публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, сотрудничество с иностранным государством против безопасности России, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пропаганду или демонстрацию нацистской атрибутики или символики и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов.

Как ранее отмечал Володин, эта инициатива "обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства Российской Федерации и защиту национальной безопасности".