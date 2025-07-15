Захарова: "корчи нереализованности" стоят за выпадами Рютте против Мединского

Официальный представитель МИД РФ так прокомментировала слова генсека НАТО о том, что Россия якобы не прислала серьезных людей на переговоры в Стамбуле

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте позволяет себе оскорбления в отношении помощника президента РФ Владимира Мединского из-за собственных "корчей нереализованности". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так в своем Telegram-канале она прокомментировала слова Рютте о том, что Россия якобы не прислала серьезных людей на переговоры в Стамбуле.

По ее словам, "все просто". С момента, когда Рютте высказался так "уничижительно" о профессии историка, все гадали, почему он позволил себе такие высказывания. Захарова отметила, что Рютте, несмотря на то, что сам мечтал стать пианистом, в итоге получил степень магистра по истории. Официальный представитель МИД России предположила, что именно из-за этого у генсека НАТО при любом упоминании об истории начинаются "корчи нереализованности".

Она обратила внимание и на раздражение Рютте из-за слов представителей России на переговорах в Стамбуле, где было упомянуто об истории РФ с 1250 года. Захарова считает, что и в этом случае есть, на что обратить внимание.

Официальный представитель МИД России считает, что Рютте не случайно обратил внимание именно на середину XIII века, так как "фантомные боли упущенных возможностей" у "псов-рыцарей не пройдут никогда". При этом для России, подчеркнула Захарова, именно этот период является поворотной точкой, а 15 июля исполняется 785 лет со дня Невской битвы.

Русские войска остановили продвижение шведов на Ладогу и Новгород, одержав над ними победу, отметила Захарова. Тем самым русские войска предупредили опасность от скоординированных действий Швеции и Ордена, в результате чего Северо-Запад Руси был освобожден. Именно поэтому, по словам Захаровой, Рютте не просто так вспомнил этот период, но "не погрузился" до конца в тему, забыв, чем в итоге все закончилось.

В связи с этим Захарова посоветовала генсеку НАТО изучить эту тему по лекции Мединского, назвав ее прекрасной.