Документ был внесен в Госдуму правительством в феврале и принят в первом чтении в апреле

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о приравнивании к экстремистской организации сообществ, признанных судом экстремистскими.

Документ был внесен в Госдуму правительством в феврале и принят в первом чтении в апреле. Изменениями дополняется закон "О противодействии экстремистской деятельности". В частности, закон расширяет определение "экстремистская организация". В него включаются экстремистские сообщества, создатели, руководители или участники которых были осуждены по уголовному делу об организации экстремистского сообщества.

Устанавливается, что сведения об экстремистских сообществах включаются в перечень экстремистских организаций Минюста РФ, наименование перечня при этом изменяется. "Таким образом, в перечне будут содержаться сведения об общественных и религиозных объединениях, иных организациях, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, а также об экстремистских сообществах", - указывается в заключении профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

В связи с изменением наименования перечня законом вносятся поправки в закон "О средствах массовой информации", согласно которым не допускается распространение информации об организации, включенной в перечень.

Госдума также приняла два сопутствующих закона. Так, корреспондирующие изменения вносятся в статью 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (злоупотребление свободой массовой информации). Согласно законопроекту, статья излагается в новой редакции с целью уточнения объективной стороны правонарушения в связи с изменением наименования перечня.

Еще один закон вносит корреспондирующие изменения в Уголовный кодекс РФ в части уточнения объективной стороны преступления в связи с расширением перечня организаций, деятельность которых может быть признана экстремистской, а также для дополнения Минюстом РФ перечня органов власти, которым направляется копия обвинительного приговора в определенных законом случаях.