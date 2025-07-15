В некоторых европейских государствах встречаются случаи осквернения воинских захоронений, отметил председатель Госдумы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания призвал страны СНГ разработать и принять законы о защите воинских захоронений, аналогичные принятому в РФ.

Госдума во вторник приняла закон об уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за осквернение воинских захоронений, а также памятников и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

"Сегодня нынешнее решение, оно позволяет нам защитить всех, независимо от того, где, в каких государствах находится могилка, потому что мы защищаем память, мы защищаем захоронения. И, конечно, нам важно, чтобы такие же законы в национальное законодательство приняли все страны СНГ, страны, которые входили в антигитлеровскую коалицию. Это касается и их", - сказал Володин.

По его словам, в ряде европейских государств встречаются случаи осквернения воинских захоронений. "Те, кто совершают эти противозаконные действия, должны знать, что они несут уголовную ответственность. И несмотря на то, что это происходит на территории другого государства, они будут привлечены к ней", - отметил председатель Госдумы.

"Сегодняшнее решение ставит свою цель - защитить память о наших дедах, прадедах, сделать все, чтобы сохранить правду о Великой Отечественной войне, Второй мировой в целом. Надеемся, что наши коллеги из других стран поддержат решение и, со своей стороны, примут аналогичные федеральные законы", - сказал Володин.