ГД разрешит сотрудникам противопожарной службы пресекать движение беспилотников

Изменения предлагается внести в закон "О гражданской обороне"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о праве сотрудников противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований МЧС России пресекать движение беспилотных аппаратов. Поправки были приняты ко второму чтению законопроекта об уточнении терминологии в области гражданской обороны.

Изменения предлагается внести в закон "О гражданской обороне", наделив правом сотрудников и работников противопожарной службы, работников профессиональных аварийно-спасательных формирований МЧС России пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотниками, воздействия на их пульты управления. Такое право предлагается предоставить в целях защиты населения при его эвакуации, при проведении аварийно-спасательных работ, тушении пожаров в случае возникновения опасностей, восстановлении и поддержании порядка.

Порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов, а также перечень должностных лиц, уполномоченных на принятие такого решения, будет определяться руководителем МЧС России.