На президента США оказывают давление НАТО и Евросоюз, отметил глава МИД РФ

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что президент США Дональд Трамп испытывает "неприличное давление" со стороны НАТО и Евросоюза, желающих продолжения конфликта.

"Ясно, что он [Трамп] находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которое бесцеремонно поддерживает требования [Владимира] Зеленского, продолжает накачивать его современным, в том числе наступательным оружием, за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах", - указал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС.