Против Москвы уже объявлено беспрецедентное количество санкций, отметил глава МИД РФ

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что Россия сможет справиться с новыми санкциями Запада, поскольку страна уже справляется с беспрецедентным количеством санкций.

14 июля американский президент Дональд Трамп сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.

"И так уже беспрецедентное количество санкций против нас объявлено. Справляемся, я нисколько не сомневаюсь, что мы справимся", - отметил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.

Лавров указал, что этот вывод основан, в том числе, на оценке и анализе многих независимых западных экономистов и политиков.