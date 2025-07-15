Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Торговые контрагенты России не откажутся от соблюдения договоренностей, несмотря на угрозы Запада ввести импортные пошлины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

14 июля американский президент Дональд Трамп сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.

"Да, наши торговые контрагенты слышат то, что прозвучало. Но едва ли они могут сейчас прогнозировать свои действия. У них есть обязательства, международные обязательства. И зная этих наших партнеров, я не вижу, как они могут отказаться от своей независимой политики, от политики соблюдения договоренностей, достигаемых и по двусторонним каналам, и в многосторонних форматах", - отметил глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.