В тяньцзиньской декларации будут отражены согласованные подходы к развитию организации и актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, говорится в сообщении МИД РФ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и главы внешнеполитических ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили подготовку к саммиту в формате "ШОС плюс" 31 августа - 1 сентября в Тяньцзине. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе заседания в Тяньцзине министры обсудили вопросы деятельности организации в контексте подготовки заседания Совета глав государств - членов (СГГ) ШОС и встречи на высшем уровне в формате "ШОС плюс" 31 августа - 1 сентября в Тяньцзине", - говорится в сообщении.

"Рассмотрен пакет документов и решений предстоящего СГГ. Ориентиры дальнейшей эволюции организации планируется зафиксировать в Стратегии развития ШОС до 2035 года, - добавили на Смоленской площади. - В тяньцзиньской декларации будут отражены согласованные подходы к развитию организации и актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня. Предполагается принятие ряда тематических заявлений, в том числе в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования ООН".

В министерстве отметили, что стороны обсудили ключевые региональные и международные проблемы, а также ситуацию на пространстве ШОС. "Акцентировалась важность усиления координации государств - членов ШОС в контексте формирования многополярного миропорядка при центральной координирующей роли ООН. Подтвержден настрой углублять взаимодействие в рамках организации как одной из важнейших основ формирующейся архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - заключили в МИД РФ.