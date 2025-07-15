Госдума приняла законопроект о перечне одурманивающих веществ

Согласно действующим нормам, кабмин может утверждать сам перечень веществ, но механизм определения порядка его формирования и внесения изменений в законодательстве отсутствует

МОСКВА, 15 июля /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о предоставлении правительству РФ права определять порядок формирования перечня одурманивающих веществ и порядок внесения изменений в этот перечень.

Документ в Госдуму внесло правительство в марте текущего года, в первом чтении законопроект был принят в мае. Поправки предлагается внести в закон "Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации".

Согласно действующим нормам, кабмин может утверждать сам перечень одурманивающих веществ, но механизм определения порядка формирования перечня и порядка внесения в него изменений в законодательстве отсутствует. Законопроект предлагает наделить правительство соответствующими полномочиями.