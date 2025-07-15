Киевский режим считает, что стамбульский формат себя исчерпал, отметил глава МИД РФ

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Киевский режим показывает наплевательское отношение к украинцам, заявляя, что стамбульский формат переговоров себя исчерпал. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если они считают, что стамбульский формат себя исчерпал, то это лишний раз подтверждает их наплевательское отношение к собственным гражданам", - сказал глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.

"Так же, как они переданные им давным-давно тела не хотят передавать родственникам, чтобы деньги сэкономить, так же, как они сбили наш самолет, который доставлял пленных для обмена какое-то время назад. И вот это, в общем-то, лицо украинского режима", - подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что Владимир Зеленский ранее говорил, что стамбульский формат является несерьезным, а также представители его команды делали подобные заявления.