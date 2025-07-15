При этом глава МИД России отметил, что разговор возможен

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Российский и украинский проекты меморандумов об урегулировании являются противоположными, но для разговора всегда есть возможность. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.

"Наша делегация на втором раунде переговоров передала проект договоренностей, который имел форму меморандума, а украинцы передали свой проект меморандума. Да, они противоположны", - сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что РФ обсуждала по просьбе американцев на экспертном уровне, как видит развязку на Украине. "Несмотря на диаметрально противоположные позиции, в апреле 2022 года в Стамбуле удалось ведь договориться о развязке - не просто о прекращении огня, а о принципах урегулирования, которые были предложены Украиной и которые устраивали Российскую Федерацию, - напомнил министр. - Был документ парафирован, была договоренность начать уже готовить договор, но тогда британцы наверняка с согласия США запретили украинцам этот документ подписывать".

"Это просто в качестве примера того, что при всех несовпадающих, противоречащих друг другу позициях всегда есть возможность для разговора", - заключил Лавров.