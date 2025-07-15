Лавров: лидеры ЕС запрещают Киеву вести переговоры с Россией

Глава МИД РФ отметил, что "все эти персонажи просто в один голос требуют срочно накачивать Украину дополнительными наступательными вооружениями"

ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Европейские лидеры запрещают киевскому режиму вести переговоры с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если они (в Киеве - прим. ТАСС) заявляют, что [стамбульский] формат исчерпан, это означает, помимо наплевательского отношения к своим гражданам, еще и нежелание договариваться", - отметил глава внешнеполитического ведомства РФ на пресс-конференции в Тяньцзине по итогам заседания Совета глав МИД стран ШОС. "Наверное, им опять Макроны, Стармеры, Урсулы фон дер Ляйен и прочие Мерцы запрещают это делать", - сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, "все эти персонажи просто в один голос требуют срочно накачивать Украину дополнительными наступательными вооружениями". При этом, как отметил Лавров, лидеры ЕС говорят о том, что сначала необходимо прекращение огня, а потом переговоры. "[Президент Франции Эмманюэль] Макрон же прямо говорил еще несколько месяцев назад, когда этот тезис впервые появился, что это не означает прекращение поставок вооружений на Украину, - напомнил министр. - Значит, они хотят, чтобы мы остановили свое наступление и дали возможность Украине и ее спонсорам передохнуть и опять вооружиться. Та же логика, тот же подход, который они применяли, подписав минские договоренности".