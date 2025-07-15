Лавров: ШОС привержена обеспечению права Ирана на программу мирного атома

Переговоры Тегерана с Вашингтоном и представителями стран европейской тройки ранее не привели к заключению нового соглашения по иранскому атому

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) привержены обеспечению права Ирана на мирное использование атомной энергии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Одновременно подчеркнули приверженность наших стран обеспечению законного права Тегерана на мирное использование атомной энергии", - сказал министр на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Запада в разработке Тегераном ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерные объекты страны.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран европейской тройки (Великобритании, Германии и Франции), которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому.