15 июля, 15:05

Лавров: ШОС привержена обеспечению права Ирана на программу мирного атома

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Переговоры Тегерана с Вашингтоном и представителями стран европейской тройки ранее не привели к заключению нового соглашения по иранскому атому

ТЯНЬЦЗИНЬ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) привержены обеспечению права Ирана на мирное использование атомной энергии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Одновременно подчеркнули приверженность наших стран обеспечению законного права Тегерана на мирное использование атомной энергии", - сказал министр на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Тяньцзине.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Запада в разработке Тегераном ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году исламская республика заявила о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерные объекты страны.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. Одновременно переговоры с Тегераном вели представители стран европейской тройки (Великобритании, Германии и Франции), которые не смогли выступить посредниками в заключении нового соглашения по иранскому атому. 

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